Auto in fiamme a Carapelle

Incendio auto, nel Foggiano, dove è andata a fuoco una vettura parcheggiata in strada, in via delle Rose. Il fatto è successo intorno alle 2: sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona, evitando danni collaterali a cose e persone.

L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri: stando alle prime informazioni raccolte, non sarebbero emerse tracce evidenti di dolo o altro tipo di innesco. I proprietari del mezzo avrebbero dichiarato ai militari di non aver ricevuto minacce nè ritengono di avere nemici, pertanto - stante anche l'anzianità del mezzo - si propende per un incendio di natura accidentale.