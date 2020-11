Atto intimidatorio a Carapelle: a fuoco l'auto del segretario comunale della Lega

È quasi certamente di natura dolosa l'incendio avvenuto nella notte a Carapelle: ad andare a fuoco è stata l'auto di Giovanni Izzi, segretario cittadino della Lega. Le fiamme hanno seriamente danneggiato il vano motore dell'auto: "Tutta la Lega abbraccia il Segretario di Carapelle, Giovanni Izzi, per il vile attentato incendiario che nella notte ha colpito la sua automobile. Confidiamo nelle indagini, già avviate, delle autorità preposte per individuare e punire chi si è macchiato di tale vigliaccata. A Giovanni il nostro sostegno a continuare per la sua strada intrapresa sempre in maniera trasparente e leale per la sua comunità e per il nostro partito", ha commentato il segretario provinciale Daniele Cusmai.