Auto a fuoco, fiamme altissime raggiungono le abitazioni al terzo piano: "Si è sfiorata la tragedia"

Notte da incubo per i residenti di via De Filippo a Carapelle. Quella del 21 gennaio non la dimenticheranno facilmente, atteso che l'incendio di almeno due autovetture ha provocato danni alla facciata e ai balconi di una palazzina. Le fiamme, altissime, sono arrivate fino al terzo piano: "Che spavento".

A darne notizia sul gruppo ‘Sei di Carapelle se…”, uno dei residenti dello stabile danneggiato dal rogo: “Stanotte almeno due macchine a fuoco, per quello che ho potuto vedere perché dal portone non si poteva uscire”. Tra i commenti c'è chi parla di “una notte da film horror”. Secondo una residente si sarebbe sfiorata la tragedia: "Se il fuoco entrava dentro facevamo la fine dei topi".

Un altro incendio si è verificato invece a San Nicandro Garganico, in via Lauro. Stessa dinamica, le fiamme hanno avvolto un'auto (completamente distrutta), e incenerito la facciata di una palazzina. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.