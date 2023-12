Incendio nel Foggiano: fiamme distruggono l'auto di un parroco

Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine sull'incendio avvenuto la scorsa notte a Carapelle che ha distrutto l'auto di proprietà di don Claudio Barboni, parroco della chiesa Beata Vergine Maria del Rosario. Non si esclude nessuna ipotesi, anche se quella dell'attentato prende sempre più piede. Come riporta Ansa, è stato lo stesso parroco ad accorgersi delle fiamme: "Erano le due di notte quando ho visto le fiamme dalla finestra. Sono sceso in strada e c'erano già carabinieri e vigili del fuoco che hanno spento le fiamme".

La zona non è provvista di telecamere. Don Claudio Barboni ha ricevuto la solidarietà del sindaco, del vescovo monsignor Fabio Ciollaro e del primo cittadino Umberto Di Michele: "Carapelle vive un momento molto complesso. Si è ostaggi di questo terrore, dai furti di auto agli incendi, alle rapine. La situazione è davvero complessa. Siamo a un punto di non ritorno. Ci troviamo di fronte a problemi radicati nel tempo e proprio quanto accaduto potrebbe rappresentare un punto di svolta per provare a cambiare le cose", ha concluso.

"Le comunità parrocchiali e tutti i Fratelli e Sorelle di buona volontà, manifestano solidarietà al caro parroco Don Claudio Barboni per il vile atto commesso questa notte, bruciando la sua macchina. Il Signore e Maria Santissima perdonino questa gente incoraggiandogli ogni giorno ad una vera e propria conversione", si legge sulla pagina Facebook della parrocchia.