Cane malconcio e privo di sensi salvato da quattro bambini: "Lezione si civiltà"

Un cane simile ad un golden retriever è stato salvato e messo in sicurezza da quattro bambini ed alcuni adulti di Carapelle. I piccoli, intenti a giocare in Piazza Giovanni Paolo II, ieri sera avevano notato il cane malconcio e privo di sensi, forse in seguito a maltrattamenti.

Hanno chiamato alcuni cittadini presenti nelle vicinanze, che a loro volta si sono rivolti alla protezione civile Cisa, che è provvista di ambulanza veterinaria. Il cucciolone è stato tratto in salvo, messo in sicurezza e rifocillato, in attesa di accertamenti e di capire cosa gli sia realmente accaduto.

"Siamo orgogliosi di quel che è accaduto - ha detto il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele - perché il malcapitato cane si è salvato, ma soprattutto per la lezione di civiltà che i quattro bambini (che ringraziamo di cuore) hanno dato a tutti i concittadini e per la solerzia con cui gli adulti e la protezione civile hanno contribuito alla salvezza del cucciolone. Carapelle ha un volto buono da mostrare e questo ci rende oltremodo fieri. In ogni caso, nella zona sono presenti le telecamere di videosorveglianza, che ci auguriamo possano aver immortalato eventuali maltrattamenti, per risalire al colpevole".