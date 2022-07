Giù da un ponte dopo una delusione d'amore: 25enne salvato in extremis dai carabinieri

Vuole togliersi la vita dopo una delusione d'amore, salvato in extremis dai carabinieri. E' successo a Poggio Imperiale, dove i militari sono riusciti a salvare un 25enne foggiano che, ferito da una relazione sentimentale finita male, aveva deciso di farla finita lasciandosi andare giù da un ponte. I militari sono, però, riusciti a far tornare l'uomo sui suoi passi, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118.