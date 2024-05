Chiudono la strada per una serenata, assessore manda i carabinieri: "Buffonate"

Senza alcuna autorizzazione hanno chiuso al traffico via Consalvo da Cordova, per consentire lo svolgimento di una serenata, ma non hanno fatto i conti con l'assessore alla Sicurezza del Comune di Cerignola, che nella serata del 26 maggio, ha mandato sul posto i carabinieri per consentire la riapertura della via, interrotta da un nastro e dai birilli.

In un altro caso, ha denunciato sui social l'assessora, evidentemente arrabbiata, nonostante l'attivazione del varco Ztl, una persona avrebbe parcheggiato l'auto al centro di Corso Roma, soltanto per mangiare un panzerotto. "Assistiamo quotidianamente a cose folli. Questi sono i soggetti che vivono in questa città e devono per forza distinguersi e rendersi protagonisti di queste buffonate. Di buffonate e di arroganza stiamo parlando e poi attribuiscono la colpa all'amministrazione comunale e all'assenza di vigili, quando tutti sappiamo che il servizio termina alle 20 e che servirebbero 4mila vigili e non quaranta".