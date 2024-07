Truffe agli anziani sempre più ingegnose: i carabinieri incontrano le comunità del Gargano

Parte oggi il ciclo di incontri dei carabinieri con la popolazione anziana dei comuni di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico per mettere in guardia le persone fragili dal rischio truffe.

Oggi, lunedì 15 luglio, e nelle giornate del 17 e 19 luglio, l’Arma incontrerà gli abitanti dei centri del Gargano per illustrare alcune tecniche messe in atto da parte delle organizzazioni criminali e fornire utili strumenti di prevenzione.

Le conferenze sono estese a tutta la comunità perché ognuno potrebbe avere all’interno del proprio nucleo familiare, anche allargato, una potenziale vittima di questo insidioso reato.

L’Arma dei Carabinieri si prefigge di tutelare con sempre maggiore incisività l’universo delle persone fragili ed esposte ai possibili tentativi di aggressione da parte di tutte quelle organizzazioni criminali che puntano ad approfittare del loro stato di minore capacità di difesa.

In questo particolare contesto, si inserisce l’attività di prevenzione, in continuità con quanto già fatto negli anni precedenti, tesa ad incontrare le persone anziane per evidenziare i rischi a cui sono esposte.

I vari tentativi di truffa, messi in atto con tecniche sempre più ingegnose, sempre più frequentemente mirano a colpire, in quanto ritenuto più facilmente attaccabile, l’aspetto sentimentale e psicologico delle vittime.

La particolare crescita del fenomeno, registrata negli anni, su scala nazionale, impone una attenzione costante e maggiore attività di prevenzione oltre che di repressione al verificarsi di ogni singolo episodio.