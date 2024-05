Rissa sul Lungomare Europa: aggrediti due carabinieri

Hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso due carabinieri intervenuti per sedare una rissa, a Vieste, nella serata di giovedì 9 maggio.

È successo in un parcheggio sul Lungomare Europa, intorno alla mezzanotte. Una decina i ragazzi che si sarebbero azzuffati, per poi disperdersi all’arrivo dei militari.

In due, giovani del posto, si sarebbero, però, avventati sui carabinieri, rimasti feriti.

Uno dei militari è stato colpito al volto riportando ecchimosi.

Giuseppe Nobiletti, da sindaco e da padre, ha espresso ferma condanna e preoccupazione: “È inconcepibile che chi dedica la propria vita alla tutela della sicurezza pubblica venga attaccato in questo modo”.

Augura una pronta guarigione ai due carabinieri feriti ai quali ha fatto pervenire il suo messaggio di solidarietà.

In rete circolano video sull’aggressione e sul successivo fermo. “Riguardo all'uso del taser durante l'intervento di blocco del giovane aggressore, voglio sottolineare che l'operato dei nostri militari è stato totalmente legittimo, teso unicamente a ripristinare l'ordine e la sicurezza pubblica – ha fatto sapere - È fondamentale non cadere in facili giudizi e comprendere la complessità delle situazioni che si trovano a fronteggiare le forze dell'ordine. Vorrei pertanto chiedere a tutta la nostra comunità, di unirci fermamente nel condannare la violenza e nel sostenere i nostri Carabinieri. Da padre e da cittadino, sento, invece, forte l’invito nel promuovere in famiglia e in ogni contesto del vivere sociale un clima di rispetto e collaborazione verso le istituzioni e le forze dell’ordine, che ogni giorno mettono a rischio la propria incolumità per garantire la nostra sicurezza”.