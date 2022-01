Violenze e minacce nei ghetti di Capitanata, la morsa dei caporali e l'appello alle aziende: "Fate uno sforzo"

Questa mattina Daniele Iacovelli, segretario generale della Flai Cgil Foggia, ha presentato un esposto negli uffici della questura di Foggia attraverso il quale il sindacalista - dopo aver raccolto le testimonianze di alcuni braccianti stranieri – denuncia l'esistenza di strutture piramidali all'interno degli insediamenti abusivi, che si occuperebbero della gestione dell'intermediazione del lavoro rispetto a molte aziende della provincia: "Sono luoghi esclusi dalle regole democratiche di uno Stato Civile".

All'interno dei ghetti ci sarebbero delle autoregolamentazioni, "sistemi di violenza, minaccia e in alcuni casi di estrema minaccia", tuona il sindacalista della Flai Cgil. Il riferimento è alla testimonianza di un migrante, picchiato mentre dormiva (continua a leggere).

Uno degli aspetti che indirettamente favorirebbe il caporalato, secondo Iacovelli, è che i centri per l'impiego non verrebbero messi in condizioni di far incontrare la domanda e l'offerta. "L'unico modo oggi di effettuare un reclutamento massiccio dei lavoratori è attraverso i caporali". Un meccanismo “molto antico" quello del caporalato, rispetto al quale però, sottolinea il segretario generale, "le aziende devono sforzarsi di trovare nuovi canali per reclutare lavoratori in piena sicurezza, trasparenza e legalità". In ultimo, aggiunge riprendendo le parole di un prefetto, "se questi luoghi esistono è perchè qualcuno lo vuole".