Capodanno in piazza a Foggia: scattano chiusure al traffico e divieti in centro

Sono scattati alle 9 e saranno validi fino alle 8 dell’1 gennaio i provvedimenti di circolazione disposti in occasione del Capodanno in piazza a Foggia.

Sono chiusi al traffico veicolare, compresi i velocipedi e i veicoli assimilati (quindi anche bici elettriche e monopattini) corso Garibaldi, piazza XX Settembre, via Mele, via Angiolillo nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Salomone, vicolo Palazzo (tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Schiraldi), via Valentini Vista Franco, corso Cairoli nel tratto compreso tra via San Lorenzo e piazza XX Settembre.

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in corso Garibaldi, nel tratto compreso tra via Oberdan e via Polare, piazza XX Settembre, via Mele, via Angiolillo nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Salomone, vicolo Palazzo (tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Schiraldi), via Valentini Vista Franco, via Nicola Parisi (tratto compreso tra vico Vulcano a piazza XX Settembre). Il traffico veicolare verrà dirottato nelle strade limitrofe.

In via Mele (lato Palazzo di Città) e corso Garibaldi (nell’area antistante l’Accademia di Belle Arti) sono stati istituiti temporaneamente stalli di sosta riservati ai diversamente abili che intendono assistere alla manifestazione e ai mezzi interessati all’organizzazione.

In via Mele e in corso Garibaldi, nel solo tratto compreso tra piazza Martiri Triestini e via Polare, è consentito il transito ai soli veicoli in ingresso e in uscita dal Parcheggio Russo. La sosta in via Mele sarà consentita esclusivamente ai mezzi autorizzati e ai diversamente abili come da segnaletica stradale.

A differenza del 24 dicembre, non è stata prevista l’istituzione di altre aree pedonali. Sono in vigore, però, i divieti previsti dall’ordinanza sindacale n.8 del 15 dicembre in materia di somministrazione e consumo all’aperto di bevande in vetro e vendita per asporto e consumo all’aperto di bevande alcoliche nelle strade del centro, ma anche in zone più periferiche, come individuate dal provvedimento.

Il Capodanno in piazza organizzato dal Comune di Foggia, con il patrocinio di Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, avrà inizio alle 22. Sul palco Fabio e Dino, Neja, Blu Dance, Piccolo G e Johnny Mele dello Zoo di 105. Presenta Masha Valentino.