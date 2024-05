Capannoni choc nel Foggiano, il caso su Striscia La Notizia: "Mai vista una cosa del genere"

Capannoni abbandonati da molto tempo ad Ascoli Satriano pieno di rifiuti industriali, "forse anche pericolosi", sottolinea l'inviato pugliese di Striscia La Notizia Pinuccio nel servizio andato in onda nel corso della puntata di ieri 4 maggio (qui il video):

"Molto probabilmente vengono dalla Campania, ma una situazione così noi non l'abbiamo mai vista"

Le telecamere del programma di Antonio Ricci sono entrate in due capannoni pieni di ecoballe: "Dalle etichette si evince che vengono da Sorrento e da Caserta".

Ai microfoni di Pinuccio è intervenuto il presidente di Coldiretti Mario De Matteo: "Il termine giusto è quello di ecomafia, è una vera e propria emergenza, rifiuti che contribuiscono ad inquinare le nostre campagne, i nostri prodotti. Non sappiamo più come fare. Chiediamo una task force per capire il racket che c'è dietro".

"Nel caso di specie lo sversamento è avvenuto durante il periodo commissariale nell'ex impianto abbandonato della Markart. I Carabinieri del Noe lo hanno fatto mettere sotto sequestro e quindi i rifiuti per il momento non possono essere smaltiti da nessuno. Con molta probabilità i responsabili sono stati già individuati", questo in sintesi il commento del sindaco Vincenzo Sarcone.