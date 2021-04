Caos e gente in fila in via Sbano per i vaccini, c'è chi sbaglia giorno e chi arriva in anticipo: "Il Covid lo prendiamo qui"

Com'era prevedibile, questa mattina presso il punto vaccini della palestra Giannone-Masi di via Sbano, si è verificato qualche problemino nonostante l'organizzazione messa in piedi dalla Asl di Foggia.

Qualcosa è andato storto ma per fortuna la situazione è migliorata di vaccino in vaccino. C'è chi si è presentato in anticipo rispetto all'orario di appuntamento, chi, tra alcuni sessantenni, aveva letto che ci si poteva vaccinare ugualmente senza prenotarsi, chi ha atteso un bel po' prima di ricevere la somministrazione della dose, chi è riuscito a sbrigarsi in tempi rapidi.

Chi si era recato prima presso l'ordine dei medici non sapendeo del cambio sede.

Oggi potevano vaccinarsi esclusivamente i nati nel '43.