Abbandonano cani 'shih tzu' sotto il sole: signora osserva la scena, li mette in salvo e denuncia il caso

Un furgone bianco che parte sgommando come fosse in fuga e due cani di razza shih tzu che provano ad inseguirlo correndogli dietro ma che, in breve tempo, rimangono soli sotto il sole. E’ questa la scena a cui stamattina ha assistito una signora che vive nella periferia di San Severo, in provincia di Foggia.

La donna è riuscita a prendere i cagnolini e li ha portati alla polizia locale per denunciare il fatto. Le forze dell’ordine hanno contattato l’Enpa di San Severo per provare a rintracciare i proprietari ma il chip è risultato registrato all’estero. L’Enpa ha quindi accolto i due shih tzu nel suo rifugio di San Severo e ha lanciato un appello per rintracciare gli eventuali proprietari e per invitare chi sa qualcosa a farsi avanti.

“Non sappiamo ancora come stiano le cose - affermano i volontari Enpa - ma sicuramente la scena a cui ha assistito la signora lascia aperti molti interrogativi sulla provenienza dei cani e sul perché siano stati abbandonati in questo modo. Stiamo cercando attraverso i social e il passaparola di raccogliere più informazioni possibili per capire se qualcuno stia effettivamente cercando questi due cagnolini. Si tratta di un maschio e di una femmina e dovrebbero avere circa quattro o cinque anni. Noi ora ci prenderemo cura di loro ma invitiamo chiunque possa dare una mano a ricostruire l’accaduto a farsi avanti.”