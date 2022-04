Quaranta cani spostati da un paese all'altro. I volontari: "Siamo preoccupati"

Da più di dieci anni si occupa di randagismo, da quattro gestisce il rifugio di Bovino. Purtroppo, però, tra due mesi l’associazione ‘Gli ‘Amici dei randagi’ chiuderà i battenti, atteso che il sindaco e il referente al randagismo - nel corso di una riunione - avrebbero comunicato loro la decisione di trasferirli altrove. “Abbiamo gestito un rifugio con cani trovatelli del territorio, facendo adottare più di seicento cani. Il nostro obiettivo è stato sempre quello di salvare i meno fortunati, quelli con malattie, dermatiti o ancora, cani investiti feriti e per i quali molte volte è stato necessario ricorrere a un intervento".

I volontari sono preoccupati per il futuro degli amici a quattro zampe che si trovano nel rifugio e di quelli che invece vagheranno per le strade in cerca di cibo e conforto. “Abbiamo fatto veramente tanti tanti sacrifici, abbiamo dato anima e cuore per poter dare una vita migliore a questi randagi e fra poco finirà la speranza per questi pelosetti. Abbiamo fatto veramente tanto, notte e giorno, senza sosta, sacrifici anche economici per assicurare loro cibo, cure mediche e tutto il necessario”

Gli appartenenti all’associazione sono preoccupati: “Adesso non sapremo più niente di loro, verranno portati in canili o chissà dove e non sapranno mai cosa vuol dire avere una famiglia Questa è la triste storia e il triste destino di circa 40 cani, che presto abbandoneranno il nostro paese. Non sappiamo di preciso cosa gli aspetta e questo desta molta preoccupazione tra noi volontari, tra la popolazione e chi si è preso cura per anni di questi cani, per regalare loro una dignità, un futuro migliore. Sarebbe molto triste sapere che cani che ci siamo cresciuti vadano chissà dove, senza l’affetto e l’amore che li abbiamo dato fino ad oggi, anche perché ogni cane ha la sua storia, per l’esterno sono cani, per noi ognuno di loro racchiude un periodo e una storia diversa".