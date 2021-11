Cane abbandonato nel cassonetto, rischia di finire nell'autocompattatore: salvataggio in extremis in via Matteotti

Abbandonato in un cassonetto dei rifiuti, salvato dalle Guardie Ecozoofile del Nucleo Intervento Tutela Ambientale di Era Ambiente.

È successo la scorsa notte, in via Matteotti, a Foggia, dove un operatore dell'Amiu, mentre scaricava nell'autocompattatore i rifiuti di un cassonetto, si è accorto della presenza del cane ed ha bloccato immediatamente la pressa.

Lanciato l'allarme, sono scattati i soccorsi che hanno visti impegnati i vigili del fuoco, che hanno estratto il cane dal cassonetto; poi, allertata la polizia locale, le Guardie Ecozoofile del Nucleo Intervento Tutela Ambientale di ERA Ambiente, che hanno prestato le prime cure al cane rimasto ferito ad una zampa.

e Guardie di ERA Ambiente, accertata la mancanza di microchip sul cane, stanno effettuando le opportune indagini per risalire al responsabile di questo gesto disumano, che - se non fosse stato per l'accortezza e la sensibilità dell'operatore Amiu - avrebbe portato il cane ad una morte orribile.

Quindi l'appello alla cittadinanza: "Chiunque avesse notizie utili ad individuare l'autore del gesto o riconoscesse il cane, è pregato di rivolgersi alle Guardie Ecozoofile del Nucleo Intervento Tutela Ambientale di ERA Ambiente di Foggia".