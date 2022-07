Foggia, madre lega e abbandona cagnolina davanti al figlio in lacrime: ora sta bene e può essere adottata

Così come l'Enpa, anche l'associazione Era Ambiente Nita - fa sapere che si costituirà parte civile contro la 26enne che il 1 giugno avrebbe abbandonato davanti allo sguardo del figlio in lacrime, una cagnolina di due anni, legandola ad un palo di via Grecia. La donna era stata denunciata dalla polizia locale grazie a un passante che aveva ripreso la scena. Ventuno secondi erano bastati agli agenti di Foggia per rintracciarla.

"Presto giustizia sarà fatta" ribatte su Fb l'associazione. "Alla Polizia Locale di Foggia che, dopo non facili indagini è riuscita ad identificare e denunciare la donna, va il nostro ringraziamento per la dedizione e professionalità dimostrata tanto che il presidente della nostra associazione sta predisponendo un elogio da conferire al Comando e agli agenti che hanno seguito le indagini. Adesso Kira sta bene e cerca una casa. Chiunque vorrà adottarla può rivolgersi alla Polizia Locale di Foggia".