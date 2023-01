Un cane allo stremo delle forze su una montagna di rifiuti. E' l'immagine choc inoltrata al nostro quotidiano da un autotrasportatore di Bari che per lavoro attraversa la la zona, località Paglia, in agro di Borgo Mezzanone. "Fa pena vederlo" denuncia il camionista, che nel frattempo gli ha portato anche da mangiare. "Mi rivolgo ai volontari, prendetevi cura di lui, vederlo in queste condizioni è davvero triste".

Questa mattina l'uomo ha segnalato la situazione al rifugio sanitario di Foggia e ai comandi della polizia locale di Cerignola e Manfredonia, quest'ultima competente in quella zona (clicca qui per leggere gli aggiornamenti sul caso).