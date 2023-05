Cancelli del Giudice di Pace chiusi: avvocati restano fuori, sul posto i carabinieri

Nonostante le udienze in calendario, i cancelli dell’ufficio del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo sono chiusi, e oltre una dozzina di avvocati restano fuori, senza avere la possibilità di svolgere il proprio lavoro. E’ successo questa mattina, nella cittadina di San Pio.

“Mancanza di personale” la motivazione che sta circolando in queste ore, e che viene offerta ai legali lasciati fuori al palo, insieme a decine tra consulenti, testimoni e assistiti. “Non è possibile lavorare in questo modo”, lamentano i professionisti che si appellano al presidente del Tribunale di Foggia: “Ci sono atti in scadenza, udienze e attività giurisdizionale così vanno in tilt”.

Allertati i carabinieri che dovranno fare luce sull’accaduto. Intanto alcuni degli avvocati coinvolti, loro malgrado, nel disguido, si stanno già organizzando per presentare ufficiale denuncia-querela per interruzione di pubblico servizio.

Sul posto è arrivata anche la giudice di pace, dott.ssa Pedarra che, del caso, relazionerà direttamente al Presidente del tribunale di Foggia.