26 dicembre da incubo al Gino Lisa, 7 ore di attesa e volo cancellato: "Noi abbandonati come nel deserto"

“Dopo un paio di sali e scendi dall'aereo, le persone sono rimaste sole, senza nessuna informazione e le poche "rubate", erano contrastanti tra loro. A volte si diceva che era un problema tecnico, poi la nebbia...In tanti anni di voli, nazionali, internazionali e intercontinentali, non mi è mai capitato che la nebbia (anche realmente fitta), sia stata un impedimento a volare”. Così Simon a Foggiatoday, racconta la disavventura di sua madre, “tra l’altro anche parzialmente invalida”, che ieri, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, avrebbe dovuto raggiungere Milano con partenza dall'aeroporto Gino Lisa alle 7.05.

Avrebbe, perché, come riportato ieri su queste colonne, il volo è stato cancellato causa nebbia dopo oltre 7 ore di attesa e rimandato alle 8 di oggi. “Nel mezzo, vuoto totale” denuncia l'utente, che punta il dito contro la compagnia aerea, sostenendo che la Lumiwings gli abbia riferito che il volo sarebbe comunque partito alle 14. “Ovviamente, chi era sul posto si è organizzato di conseguenza, invece nulla”. Sostiene inoltre che “solo alle 14 hanno dato un modesto panino e una bottiglietta di acqua”.

Simon, inoltre, chiede come mai non sia stato previsto “il trasferimento e la sistemazione in albergo e i trasferimenti inversi per lo stesso aeroporto o luogo di partenza diverso se così programmato”.

In sostanza, un 26 dicembre da incubo. "Sembrava di essere in un desolato benzinaio nel deserto del Nevada (come quelli dei film), abbandonati a se stessi”. Una giornata storta che ha registrato la dura reazione del Comitato capeggiato da Sergio Venturino. “Chiediamo con fermezza che i voli da/per lo scalo di Foggia operino con il sistema di navigazione Rnav, in italiano sistema di navigazione d'area”.

“Possono capitare gli imprevisti, ma i "grandi" si vedono anche da come si gestiscono le situazioni critiche, e purtroppo, questo non è avvenuto. Ci auguriamo che vengano prese urgenti provvedimenti, perché l'aeroporto di Foggia è un'importante risorsa strategica che può valorizzare la città e il territorio limitrofe” chiosa Simon.