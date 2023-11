Gino Lisa, dopo 5 ore di attesa salta il volo per Milano: "Problema tecnico all'aereo"

Giornata da dimenticare per i 34 passeggeri che questa mattina hanno raggiunto l'aeroporto 'Gino Lisa' di Foggia per salire sull'aeromobile che li avrebbe portati a Milano Malpensa. Purtroppo però, un problema tecnico al velivolo in dotazione della Lumiwings, compagnia aerea battente bandiera greca, ha fatto saltare il collegamento delle 7.50.

Garantita la sicurezza degli utenti, assistiti presso la sala d'attesa dello scalo foggiano, il volo L9 221 è stato cancellato. Dopo un'attesa durata cinque interminabili ore, i passeggeri hanno ripreso i bagagli e sono tornati a casa. Non resta che la magra consolazione del beneficio della richiesta di rimborso, non essendoci la possibilità di imbarco su un volo alternativo, o della possibilità di usufruire in futuro di un altro collegamento sulla stessa rotta.

Tra i viaggiatori, esausti e arrabbiati per l'attesa, ma soprattutto per le conseguenze del disservizio, c'è chi non potrà partecipare alle esequie di una persona cara, chi invece avrebbe dovuto fare una visita post cardiologica e ora dovrà riprogrammarla sborsando altri 200 euro.

Saltati i piani e gli impegni di tutti, da Aeroporti di Puglia evidenziano, a ragione veduta, come la sicurezza dei viaggiatori sia una priorità assoluta. Ciò nonostante, al netto dell'imprevedibilità dell'evento, resta l'amaro in bocca per una giornata cominciata con i migliori propositi, terminata anzitempo per un problema tecnico che non ha consentito all'aeromobile di decollare e ai passeggeri di raggiungere la città meneghina.