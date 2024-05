Le telecamere di Striscia tornano al 'Lagrimaro': "Entro la fine dell'anno forse qui ci sarà un canale normale"

A Striscia la Notizia si parla di nuovo del Canale Lagrimaro. L'inviato Pinuccio è tornato a Cerignola: "Ormai è un nostro amico, un canale domestico", ha commentato ironicamente.

Lo scorso 12 aprile la Giunta Comunale di Cerignola ha approvato il progetto tecnico per i lavori di risanamento e di bonifica del canale Lagrimaro, al centro di una bomba ecologica che da anni viene denunciata da cittadini e associazioni, e al quale il tg satirico di Antonio Ricci ha dedicato diversi servizi: "Un canale pieno di rifiuti, ostruito da qualsiasi cosa. L'acqua bolliva e bolle ancora". Nel corso delle varie sortite fu scoperta anche la presenza di scarichi abusivi utilizzati da alcune aziende, sui quali sono in corso le indagini della Procura.

Per la bonifica e il recupero dell'area la Regione Puglia ha stanziato 4 milioni di euro: "I lavori consistono nell'installazione di una vasca di laminazione, poi ci sarà un tombino per far defluire i liquami e si potranno scoprire eventuali altri scarichi abusivi. Può essere che entro la fine dell'anno qui ci sarà un canale normale", l'auspicio di Pinuccio.

"Plaudiamo al progetto di bonifica, perché la Puglia è e deve restare bellissima", la chiosa di Michelle Hunziker, dopo la messa in onda del servizio.