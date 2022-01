Forze dell'ordine e sanitari sul luogo della tragedia, dove morirono due fratellini di 2 e 4 anni

Questa mattina polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno compiuto un accesso ricognitivo presso l’insediamento di cittadini di etnia rom sito in località 'Masseria Contessa' ricadente nel territorio del comune di Stornara, dove il 17 dicembre, per cause in corso di accertamento, si è verificato un devastante incendio che ha causato la morte di due fratellini bulgari, di due e quattro anni, sorpresi dalle fiamme nella loro dimora.

Sin dai momenti successivi al tragico evento, in più occasioni e con azioni d’intervento coordinate dalla Prefettura di Foggia – che ha costituito uno specifico gruppo di lavoro per il monitoraggio e la pianificazione di interventi presso gli insediamenti spontanei di migranti sul territorio provinciale – presso il campo rom sono state effettuate delle bonifiche degli spazi comuni, con rimozione di rifiuti e dei materiali di risulta presenti, al fine di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie ed ambientali del sito, anche mediante l’effettuazione di campionature del terreno per le successive analisi finalizzate alla verifica di eventuali contaminazione del suolo.

Dal punto di vista sanitario, l’attività di profilassi è stata condotta da personale della locale Asl che ha già proceduto alla somministrazione di vaccinazioni anti-covid, calendarizzando a breve altri accessi per continuare tali interventi ed assicurare assistenza medica di prossimità.

All'intervento hanno preso parte i servizi sociali del Comune di Stornara che, con l’ausilio della polizia locale hanno proceduto alla verifica delle esigenze degli abitanti ed in particolare dei minori presenti, tutti riconducibili a nuclei familiari dimoranti. I migranti identificati, di nazionalità bulgara, sono risultati in regola con gli adempimenti connessi alla permanenza sul territorio nazionale da parte di cittadini comunitari.