Un campo nomadi per 18 mesi: la battaglia degli agricoltori di Stornara contro l'atto d'urgenza del Comune

A Stornara tiene banco ancora la vicenda riguardante la realizzazione di una foresteria destinata ai bulgari attualmente residente nel ghetto dove nel dicembre del 2021 morirono due carbonizzati due bambini. L’area individuata sorge su un terreno di proprietà di un agricoltore che aveva stipulato un contratto con l’Amministrazione Locale, in seguito annullato dallo stesso tramite pec. Comunicazione, evidentemente, non ritenuta sufficiente per annullare il contratto.

Lo scorso 27 marzo, un gruppo di agricoltori del comune dei Cinque Reali Siti si oppose alla cantierizzazione della zona bloccandone i lavori. A quella manifestazione, ha fatto seguito una nuova protesta davanti alla sede del Comune di Stornara, in concomitanza con una conferenza (andata in diretta su Facebook) nella quale il sindaco Roberto Nigro spiegò le ragioni della decisione, ritenuta dagli stessi agricoltori “un atto di forza”.

“Ci siamo resi disponibili ad ogni confronto con ogni Istituzione, Prefettura compresa, speriamo che qualcuno decida di ascoltare e colga questa nostra disponibilità a dare una mano ad un tema così delicato, chiediamo partecipazione e coinvolgimento, rispettiamo le persone migranti e vogliamo che alle stesse siano riconosciuti i diritti di cittadinanza e di inclusione sociale, puntando a creare una collettività armonica e solidale”, dichiara in una nota Marco DI Meo, portavoce del comitato agricoltori.

Di Meo ricostruisce le varie fasi che hanno portato alle proteste anche per smentire “voci e notizie spesso non rispondenti alla realtà dei fatti”. “Riteniamo utile spiegare ai media e a tutta la popolazione di Stornara ciò che sta avvenendo nel nostro paese e che vede nell’Amministrazione Comunale delle posizioni inspiegabili, strumentali e una chiusura alla democrazia partecipata anche se spesso è decantata”.

Come spiega Di Meo, a Stornara da anni esiste un insediamento (“meglio definirlo bidonville”) di persone di etnia romena, ubicato in un terreno pubblico di proprietà dell’Ersap (ente regionale pugliese) vicino al cimitero comunale. L’incendio nel quale persero la vita due bambini accese i riflettori sulle condizioni “ai limiti della vivibilità che esisteva da anni”.

Secondo il portavoce del Comitato agricoltori, l’Amministrazione ha deciso di spostare gli occupanti del ghetto in Contrada Visciolo, nel fondo di proprietà di una società agricola “senza nessun coinvolgimento, né degli occupanti del campo, né tantomeno degli agricoltori e manco a pensarlo della cittadinanza”.

Il discorso si sposta sul contratto e sulle spese: “A oggi non vi è un contratto di locazione tra il Comune e questa società, bensì un atto di urgenza, violando il diritto di proprietà privata con il quale l’Amministrazione ha deciso di collocare lì il campo per una durata di 18 mesi con la previsione di una ingentissima spesa che, presumibilmente, sarà a carico della cittadinanza con l’incremento della tassazione comunale. A oggi, il Comune ha a disposizione solo 150mila dei circa 416mila euro previsti per la sola realizzazione del campo”.

Di Meo ricorda che il Comune di Stornara non è beneficiario dei fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, “quindi non riceverà i fondi per il superamento dei ghetti”, e mette in evidenza la presenza di altri insediamenti oltre a quello interessato: “Esistono altri tre ghetti di varie etnie, per circa mille persone. Se consideriamo che i residenti sono circa seimila, incidono per circa il 20%”.

Secondo il Comitato, la nuova foresteria non migliorerebbe la qualità della vita delle persone, anzi: “Da subito abbiamo anteposto ai nostri interessi produttivi quello delle persone che dovranno vivere in quel campo, che pensate un po' dista quattro chilometri dal paese (rispetto all’attuale che dista pochissimo) con strade di collegamento non illuminate; da subito abbiamo sottolineato i pericoli di questa scelta per la percorrenza a piedi nelle ore notturne; abbiamo anche posto che così facendo queste persone si ghettizzano ulteriormente precludendo ogni possibilità di integrazione sociale con la nostra popolazione; abbiamo inoltre sottolineato l’assenza di collegamenti con mezzi pubblici e la presenza di rischi per la loro incolumità, essendoci nelle vicinanze invasi d’acqua artificiali (vasconi) e impianti fotovoltaici con alta tensione elettrica”.

Di Meo prosegue: "Abbiamo allertato le Autorità competenti (Prefettura, Regione e Governo) e ci siamo resi disponibili a dare una mano per la risoluzione del problema suggerendo proposte e opzioni, abbiamo proposto luoghi alternativi vicini al paese, abbiamo proposto l’utilizzo delle case sfitte, ed abbiamo suffragato le nostre proposte con pareri di tecnici specializzati che con encomiabile spirito di abnegazione hanno manifestato la propria collaborazione totalmente gratuita nel solo interesse dei migranti e del nostro paese”.

Tuttavia, le proposte non hanno ricevuto riscontro: “I nostri amministratori si sono chiusi nelle loro stanze, sulle loro posizioni e si sono sottratti ad ogni forma di confronto”. Un confronto che il Comitato degli agricoltori ritiene necessario anche per risolvere molti interrogativi: “Dopo 18 mesi che cosa succederà a queste persone? Chi garantirà la loro sicurezza? Quali saranno i percorsi di inclusione? Chi pagherà la differenza economica? Che cosa ne sarà delle coltivazioni biologiche presenti in zona? Che cosa muove questa scelta? Perché non vengono prese in considerazione proposte alternative?”.