Foggia, camionista portoghese fermato e multato dalla polizia stradale

Nell’ambito di specifici e mirati servizi volti alla prevenzione e repressione di condotte illecite da parte dei conducenti che effettuano trasporti internazionali di merce, il personale della sezione Polizia Stradale di Foggia ha effettuato il controllo di un autoarticolato di nazionalità portoghese che effettuava un trasporto eccezionale al confine tra la regione Puglia e la regione Campania, riscontrando che il conducente, in spregio alla normativa comunitaria in tema di cabotaggio stradale, aveva fatto ingresso più volte nel territorio nazionale. Per tale violazione è stata comminata una sanzione amministrativa di circa 5mila euro ed il complesso veicolare è stato sottoposto a fermo amministrativo.