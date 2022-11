Camera ardente per De Girolamo: l'ultimo viaggio in elicottero dopo il turno di lavoro fatale al medico del 118

Sarà aperta alle visite a partire dalle 9.30 la camera ardente (ingresso via Aspormonte) allestita per il medico Maurizio De Girolamo nella cappella obitoriale del 'Teresa Masselli Mascia' dal Comune di Foggia e dalla Asl Fg, l'azienda sanitaria locale presso la quale il medico 64enne morto nell'incidente in elicottero a Castelpagano in agro di Apricena, prestava servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale e presso la postazione di Emergenza Urgenza Territoriale del 118 di San Domino alle Tremiti.

Il 5 novembre, terminato il turno, insieme ad altri quattro passeggeri (una famiglia slovena composta da padre, madre e figli di 13 e 14 anni) e due uomini dell?equipaggio, il pilota Gigi Ippolito e il co-pilota Andrea Nardelli, si era imbarcato sull?elicottero partito dalle Isole Tremiti e successivamente precipitato nei pressi di Apricena. Non era potuto salire sul traghetto per via delle pessime condizioni in cui in quel momento versava il mare. "Era un medico di grande valore professionale" ha dichiarato ai microfoni di Foggiatoday, il direttore della centrale operativa del 118 Stefano Colelli (guarda il video).