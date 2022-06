Castelluccio Valmaggiore piange il suo amato sindaco: sul feretro sciarpa e maglia del Foggia

È il giorno del dolore a Castelluccio Valmaggiore che oggi saluta per l’ultima volta il suo sindaco, Rocco Grilli, scomparso prematuramente il 21 giugno, all’età di 58 anni. Questa mattina, nella sala consiliare della sede municipale è stata allestita la camera ardente. Sul feretro, insieme al tricolore, la sciarpa della Curva Nord e, accanto, la maglia del Foggia.

Nella sua stanza, sulla scrivania, una foto e due cuscini funebri rendono omaggio al sindaco tanto amato dalla sua comunità, sconvolta per la perdita di “una persona umile e sempre disponibile con tutti”, “una guida gentile e disponibile all’ascolto”, dicono di lui i suoi concittadini. Il vice sindaco, Michele Giannetta, ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Alle 15.15 la salma sarà portata in processione fino alla chiesa madre, la Parrocchia di San Giovanni Battista, dove alle 15.30 saranno celebrati i funerali. Attività sospese e bandiere a mezz’asta nel borgo dei Monti Dauni. Tanti i messaggi di cordoglio dei colleghi e degli altri esponenti politici.

“Ho conosciuto il sindaco di Castelluccio Valmaggiore come persona onesta, pacata e con grande senso del dialogo, oltre che amministratore determinato e lungimirante – ha scritto il sindaco di Anzano Paolo Lavanga, a nome di tutta la sua amministrazione - La comunità di Castelluccio Valmaggiore e tutto il territorio dei Monti Dauni perdono una grande risorsa”.

“Ci ha lasciati un bravo amministratore, un sindaco attento e preparato che amava profondamente la comunità di Castelluccio Valmaggiore. Rocco Grilli era una persona perbene. Il suo equilibrio e la sua umanità ci mancheranno”, sono le parole del sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri.

“Con la prematura e dolorosa scomparsa di Rocco Grilli perdiamo un amico vero; un Sindaco capace di coniugare competenza e passione per il proprio territorio, profondamente innamorato del proprio paese e di tutti i Monti Dauni, sempre equilibrato, impegnato ad unire e mai a dividere; prima di tutto, una persona perbene con cui ho avuto il privilegio di dividere tanti anni di impegno amministrativo”, ha scritto il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna.

“Sono davvero addolorato per la prematura scomparsa di Rocco Grilli. La traccia più profonda che mi lascia è di natura personale: aveva modi gentili e atteggiamenti sempre cordiali, mai un tono di voce sopra le righe, davvero un gentiluomo simpatico e alla mano – ha detto il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese - Ma poi c'è il tratto dell'amministratore, del sindaco, del politico: l'amore e la dedizione per la sua Castelluccio Valmaggiore sono stati davvero senza limiti. Da sindaco l'ho incontrato decine di volte per opere pubbliche o strade da realizzare, per gli impianti sportivi finanziati o per interventi contro il dissesto idrogeologico: sempre misurai la generosità dell'impegno per i 'suoi' castelluccesi. Mancherà a tutti”.

Esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia e alla comunità Rosario Cusmai, consigliere politico agli Enti Locali di Michele Emiliano: “Primo cittadino dal 2004 al 2014 e, nuovamente, dal 2019, ha saputo guidare con grande abnegazione il Comune dei Monti Dauni. La sua prematura scomparsa mi addolora, priva la Capitanata di un amministratore attento e capace e me di un amico a cui mi legavano stima e affetto”.

Grande dolore anche per il presidente della Provincia Nicola Gatta: “Rocco era un collega, un amico, un amministratore preparato che amava immensamente la sua comunità e la nostra Capitanata. Ho perduto una persona a cui volevo bene e la classe dirigente del nostro territorio ha perso troppo presto una risorsa preziosa. Ciao, Rocco. La provincia di Foggia non dimenticherà il tuo impegno e continuerà a far vivere ciò che ci hai donato con la tua passione”.