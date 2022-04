Crollano le iscrizioni nelle scuole pugliesi: 10577 domande in meno per il prossimo anno

Diecimilacinquecentosettantase tte iscrizioni in meno previste per il prossimo anno nelle scuole pugliesi. A lanciare l?allarme è Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia, che spiega: ?Il dato, diffuso dall?Ufficio scolastico regionale, deve allarmare per più motivi. Non solo per il conseguente calo occupazionale dei docenti, che da solo già è un grave problema, ma anche per una rappresentazione plastica della preoccupante denatalità e per la ripresa dei flussi migratori verso l?estero?.

?Senza dimenticare che il fenomeno dell?evasione scolastica non è certamente scomparso. Insomma, una serie di reazioni a catena che hanno prodotto in poco più di un lustro un calo delle iscrizioni nella scuola pugliese da 600mila a 540mila. Mi auguro che il problema sia sul tavolo più importante del presidente Emiliano e dell?assessore competente?, aggiunge.

?La prima soluzione è senza dubbio quella che passa attraverso la crescita dell?economia regionale. Creare posti di lavoro stabili e duraturi, specie nei settori emergenti e in forte espansione, deve essere il primo obiettivo. E' solo così che si permetterà ai giovani di rimanere nella loro terra, fermando l'emorragia in corso ed evitando il rischio di una popolazione sempre più anziana. La Puglia ha enormi potenzialità, a partire dai settori del turismo e delle energie rinnovabili. Da tempo sostengo la necessità, solo per fare un esempio, di una Hydrogen Valley, fonte di ricchezza per l?intero territorio?, conclude.