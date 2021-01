Orrore nelle campagne di Cagnano, lupo trovato impiccato a un albero

"ll pastore che prende provvedimenti con un lupo, mammifero privo di ratio in cerca cibo, ci fa capire che forse il lupo un po’ di ragione in più rispetto a lui, misero umano, ce l’ha". L'incipit di un post a corredo di una foto raccapricciante, che ritrae un lupo impiccato a un albero, probabilmente dopo essere stato ucciso con un colpo di arma da fuoco.

A pubblicarla, l'associazione di volontariato 'Lilly il vagabondo' di Cagnano Varano. Secondo gli animalisti (la cui tesi, però, al momento non trova riscontri ufficiali), il gesto sarebbe da attribuire ai pastori della zona.

"Il pastore, il pescatore o qualsiasi uomo che fa giustizia al proprio bestiame o alle sue proprietà in questo modo è lo stesso che butta nel lago i cagnolini appena nati, ma la motivazione, a differenza del lupo, non è la fame, è l’ignoranza. Il pastore è lo stesso che impicca i propri cani quando ormai non sono più buoni. Il pastore non sa che i lupi vivono in branco e che probabilmente non sarà l’unico in zona e che quindi con questo gesto non ha risolto nulla. Il pastore al posto di regolarizzare la propria recinzione e proteggere il bestiame preferisce fare questo. Preferisce sparare al lupo, impiccarlo e metterlo in bella mostra per vanto".

"Non sempre fortunatamente il pastore è questo", aggiungono i membri dell'associazione, che poi concludono: "L’uomo è un mammifero che la ratio, a differenza del lupo, dovrebbe averla, ma la usa per soddisfare la sua misera vita sentendosi potente con chi non può difendersi".