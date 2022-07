Cade dagli scogli, 40enne trasportato in elisoccorso al Riuniti: è in gravi condizioni

È ricoverato presso il Policlinico Foggia il bagnante 40enne, vittima di un incidente avvenuto nella giornata di ieri su una spiaggia di Margherita di Savoia adiacente al porticciolo-canale.

L'uomo, che era in spiaggia con moglie e figli, avrebbe battuto la testa in seguito a un tuffo dalla scogliera, davanti a decine di bagnanti. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118, in attesa dell'arrivo del servizio di elisoccorso Alidaunia di Foggia. Per alcuni minuti un tratto della Sp 5 è stata bloccata al traffico per consentire l'atterraggio del mezzo e soccorrere il malcapitato.

L'uomo è ricoverato in gravi condizioni.