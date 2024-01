Pericoli per i treni, sindaca ai proprietari dei terreni adiacenti ai binari: "Tagliate rami e alberi"

Il 16 novembre dello scorso anno Rfi aveva chiesto alla prefettura di Foggia di fare da tramite con il Comune di Foggia in relazione alla caduta di rami e alberi di alcuni terreni privati sulla limitrofe sede ferroviaria delle linee Foggia-Potenza, Foggia-Manfredonia e Montenero, Foggia-Barletta, che spesso avevano causato l'interruzione del trasporto ferroviario.

"In considerazione dei gravi effetti subiti sul servizio ferroviario e danni sulla linea, dato l'approssimarsi della stagione inverale con fenomeni meteorologici anche significativi, si richiede l’adozione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente con l’imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario. Quanto sopra nel rispetto del D.p.r. 753/80, art. 52, 55 e 55 che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia”.

La Prefettura di Foggia, il 27 novembre, ha inoltrato la nota al Comune di Foggia, che nel richiamare la precedente ordinanza del primo gennaio 2023, con la quale si è provveduto a garantire ogni utile intervento finalizzato all’eliminazione di qualsiasi potenziale pericolo a tutela della pubblica e privata incolumità, per la stagione invernale scorsa, ha ritenuto sussistenti le motivazioni per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e garantire, al contempo, che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto territoriale ricadente nella competenza comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

La sindaca Episcopo ha quindi ordinato ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con la sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Foggia, ciascuno per la particella catastale di competenza, di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, creare pericolo per la pubblica incolumità.

E di provvedere immediatamente ad eliminare i fattori di rischio, nonché al ripristino delle condizioni ottimali di igiene e di sicurezza entro un termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; di smaltire i rifiuti vegetali e non, presso un sito autorizzato mediante apposita ditta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legge in materia per la raccolta e trasporto dei rifiuti; mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature dalla sede ferroviaria nel rispetto del D.P.R.753/80, artt. 52, 55 e 56.

In caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato, si applicherà ai contravventori la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro ma in caso di incidenti e/o danni causati al pubblico servizio, nonché danni all'incolumità pubblica causati dall'inadempienza del proprietario, questi sarà gravato di ogni responsabilità civile e penale e verrà perseguito in forza di legge.