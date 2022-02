Incidente sul lavoro, Franco è in gravissime condizioni: l'operaio ha subito due interventi ed è in coma farmacologico

Sono estremamente critiche le condizioni del 61enne che il 19 febbraio è precipitato da una impalcatura di un cantiere edile di via Bainsizza durante i lavori di ristrutturazione della facciata esterna della palazzina. Il ponteggio è stato sottoposto a sequestro penale. Indagano i carabinieri e lo Spesal.

Da sabato mattina Franco è ricoverato in coma farmacologico nel reparto della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione del policlinico Riuniti di Foggia. La prognosi è riservata. Attorno all'operaio e ai suoi familiari, la città si è stretta in preghiera. Centinaia i commenti di vicinanza pubblicati sui social.

Contattata al telefono, la direttrice e dottoressa Gilda Cinnella ha dichiarato che in questo momento non è possibile fare alcun tipo di previsione, atteso che, dopo il doppio intervento chirurgico, ci vorranno alcuni giorni per valutare il nuovo quadro clinico del ferito.

A seguito della caduta dal ponteggio allestito al secondo piano dello stabile, il malcapitato ha subito due interventi: uno neurochirurgico per un trauma cranico, un altro per la stabilizzazione delle fratture vertebrale per un politrauma complessa.