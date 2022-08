Cade grosso albero in via Baffi: "Tragedia sfiorata, urge verifica di tutta l'area"

"Dopo il temporale di ieri sera a Foggia non si contano alcuni danni in via Carlo Baffi a Foggia solo la caduta di un albero. Si è sfiorata una tragedia a persone ed automobilisti per fortuna. L'albero è caduto in direzione opposta alla stradina di passaggio pedonale e di fianco ad un impianto semaforico stradale. Per cautelare lo stato naturale e ambientale degli alberi consiglio agli uffici preposti di verificare con un esperto tutta l'area alberata in via Carlo Baffi a Foggia in quanto ci sono abitazioni, attività commerciali, piccole aziende, una area Dog e tra un mese circa ci sarà l'apertura della scuola media statale".