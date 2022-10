Paura a Foggia, tronco di albero cade su un uomo: "Sono vivo per miracolo"

L'uomo era in via Strampelli con il suo cane, quando ha sentito uno scricchiolìo e subito un tronco di albero gli è caduto addosso. Nell'incidente ha riportato un trauma cranico, una ferita al capo con una sutura di 10 punti e un dente saltato

La vicenda del signor Gianni ha dell'incredibile: giorni fa, mentre era a spasso con il suo cane, in via Strampelli, la strada dove c'è l'istituto E. Masi, si è soffermato per qualche istante sotto un albero, mentre il suo cane giocava con dei gatti. "Ho sentito uno scricchiolìo e l'albero mi è caduto addosso - spiega - mi sono ritrovato sotto questo tronco del peso di almeno 200 chlli".

Fortuna ha voluto che un quell'istante si trovasse a passare una sua amica che lo ha potuto soccorrere e accompagnare in ospedale. Per quanto gli sia andata bene, dato che un tronco di quella grandezza e di quel peso lo avrebbe potuto uccidere tranquillamente, il referto del pronto soccorso è disastroso: trauma cranico, diverse ferite lacero-contuse, una grossa ferita alla testa che è stata mediata con 10 punti di sutura e un dente saltato.

Ironia della sorte, il signor Gianni non è nuovo a tali incidenti e nello specifico con quell'albero: 5 anni fa aveva parcheggiato la sua auto sotto quello stesso albero e un altro tronco si era staccato e aveva quasi distrutto la vettura.

Per questo incidente ha sporto denuncia alla polizia locale tramite pec e si è affidato ad un legale, l'avvocato Massimiliano Arena del Foro di Foggia, per ottenere un giusto risarcimento dal Comune di Foggia.