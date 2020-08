Paura tra San Menaio e Calenella: grosso pino precipita sulla strada e colpisce un'auto in transito

Attimi di paura ieri pomeriggio sulla strada provinciale 88 tra San Menaio e Calenella quando un grosso pino è precipitato improvvisamente cadendo sulla carreggiata e colpendo un'auto in transito in quel punto, provocando altresì l'ostruzione ai veicoli in entrambi in sensi di marcia.

Sul posto i carabinieri forestali, la polizia municipale, i vigili del fuoco e i volontari dele giacche verdi del Gargano. Il grosso albero è stato rimosso, la sede stradale messa in sicurazza. La circolazione è ripresa normalmente.