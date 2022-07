Foggia, cede grondaia: paura in via Dante

Cede grondaia da uno stabile, paura in via Dante. E' successo poco fa, a Foggia: la grondaia (tecnicamente, una scossalina in rame per la raccolta dell'acqua piovana) è precipitata sulla sede stradale, fortunatamente senza causare danni a cose o persone. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dello stabile, e della polizia locale per i rilievi del caso. La strada è momentaneamente chiusa al traffico.