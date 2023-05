Si allunga la lista dei cadaveri senza un nome. I casi irrisolti delle persone scomparse

Il ritrovamento in un pozzo nelle campagne di Cerignola di un cadavere in avanzato stato di decomposizione ha riacceso i riflettori sulla scomparsa del 55enne Vito Masciaveo avvenuta la sera del 23 aprile 2014. Tuttavia non apparterrebbe a Masciaveo il corpo ritrovato senza arti inferiori e superiori dai proprietari del fondo agricolo il 27 maggio.

La vicenda allunga la lista dei diciannove cadaveri scoperti in provincia di Foggia e mai identificati. In Capitanata, oltre ai resti umani rinvenuti in agro di San Marco in Lamis, al 31 dicembre 2022 i corpi di cui non si conosce l'identità sono 19: tredici uomini e sei donne. Ce ne sarebbero altri.

La scomparsa di Vito Masciaveo Quel giorno, dopo cena, prima della scomparsa, Masciaveo si era recato in campagna per portare da mangiare ai cani. Alcune telecamere lo avevano ripreso l’uomo mentre parlava al telefono. Una conversazione durata 10 minuti effettuata con un telefono secondario di cui nessuno – nemmeno i familiari più stretti – erano a conoscenza. Dopo la telefonata, un’altra telecamere immortala l’auto di Masciaveo sulla strada del ritorno. Poi il nulla. Dalle indagini sulla scomparsa di Vito Masciaveo era emerso che lui e altri membri della sua famiglia fossero vittime di stalking da parte di una donna che si era invaghita del 55enne e che gli era stata particolarmente vicina durante il suo ultimo periodo di detenzione. Fino a 100 sms ricevuti al giorno e pizzini intimidatori che la donna faceva trovare nella casa di campagna dell’uomo. All'epoca dei fatti, in alcuni luoghi di pertinenza della donna, erano state ritrovate piccole tracce di sangue. Anche nell'auto dell'uomo - ritrovata in via Ascoli - erano state rilevate alcune macchie di sangue sul sedile del guidatore. Le vittime di Lupara Bianca A proposito di persone scomparse, è lunga la lista delle vittime di lupara bianca sul Promontorio del Gargano. A 20 anni di distanza non si hanno ancora notizie di Angelo Iaconeta, di cui si erano perse le tracce il 7 luglio 2003. Il 37enne all'epoca dei fatti lavorava in un lido come guardiano.

Francesco Li Bergolis, allevatore incensurato ma parente dei più noti ‘Ciccillo’ e Pasquale, è invece svanito nel nulla il 24 giugno del 2011. Non si sa ancora nulla della sparizione di Francesco Armiento scomparso il 27 giugno 2016 e di quella del 35enne Francesco Simone, di cui si sono perse le tracce il 27 luglio del 2009 a Mattinata.

Mancano all'appello anche Alessandro Ciavarrella, svanito nel nulla, a Monte Sant’Angelo l’11 gennaio 2009 e mai ritrovato: aveva 17 anni. E Angelo Tricarico, classe 1986 di San Nicandro Garganico, di cui non si hanno più tracce dal 19 agosto 2013.

Matteo Masullo, torremaggiorese scomparso da Termoli il 7 febbraio 2017 e Salvatore Ranieri, viestano di cui si sono perse le tracce nel 2003. Dal 24 luglio 2017 non si sa più nulla di Pasquale Notarangelo, figlio di Onofrio, ucciso nel gennaio dello stesso anno.

Non rientrano tra le vittime di lupara bianca Alessia e Livia Shepp, le gemelline svizzere scomparse nel nulla nel 2011, a Cerignola, dove il padre - il 44enne Matthias Kaspar Shepp - morì suicida sui binari della stazione 'Cerignola Campagna'. Oggi avrebbero 18 anni. E quella di Mario D’Amelio, restauratore di Casalvecchio di Puglia che il 18 novembre 2016 si è allontanato con la sua auto, poi ritrovata dopo una settimana in località Marina di Chieuti, in una zona boschiva nei pressi della Statale 16.