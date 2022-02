Macabra scoperta sul Gargano: cadavere di uomo trovato sulla spiaggia di Capoiale

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto questa mattina, lungo la spiaggia di Capoiale, a Cagnano Varano. A fare la macabra scoperta è stato un cittadino a passeggio sulla battigia. Immediato l'allarme lanciato ai carabinieri, giunti sul posto insieme al medico legale.

Impossibile, al momento, stabilire l'identità dell'uomo, morto quasi certamente per annegamento: la lunga permanenza in acqua ha reso il cadavere irriconoscibile. Il corpo è stato restituito questa mattina dal mare, ma l'annegamento potrebbe essere avvenuto anche mesi addietro, in qualunque altra località che affaccia sull'Adriatico.

Le indagini sono affidate agli uomini della capitaneria di porto.