Foggiano 35enne trovato morto sulla Statale 16: potrebbe essere stato travolto da un'auto in corsa

Si chiamava Vincenzo Maffeo, il 35enne foggiano trovato morto questa mattina su un tratto della Statale 16 a pochi chilometri da Carapelle. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto dagli operatori del 118 della Misericordia di Orta Nova, intervenuti in seguito a una segnalazione. Giaceva sul ciglio della strada a pochi metri dalla sua Y10.

Sul caso indaga la Polizia, ma è sempre più plausibile l'ipotesi che il giovane sia stato travolto da un pirata della strada. Alcuni testimoni raccontano di aver visto Maffeo spingere l'auto -verosimilmente rimasta in panne - con la segnalazione luminosa di pericolo azionata (le cosiddette 'quattro frecce'), verso il distributore di benzina più vicino. Probabile, anche a causa della fitta nebbia presente nelle prime ore del mattino, che sia stato travolto da un mezzo giunto in corsa, il cui conducente non ha prestato soccorso.

"Non ci sono parole per descrivere il grande dolore che stiamo provando in questo momento. Oggi è andato via un pezzo del nostro cuore", si legge sulla pagina di 'Need for tuning club'. Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook delle persone che lo conoscevano e ne apprezzavano le qualità umane: "Enzo siamo cresciuti insieme al villaggio e posso ammettere che persone brave come te ce ne sono veramente poche! Mi dispiace tanto riposa in pace amico mio", scrive Antonio. "Ciao Enzo ti ricorderò con grande affetto è sorriso nei momenti della mia adolescenza sei stato un grande Amico. Sorridi sempre come sapevi fare tu", commenta Grazia.