Macabro ritrovamento nel Foggiano: trovato cadavere in un pozzo

Macabro ritrovamento nelle campagne di Cerignola, dove il corpo senza vita di una persona sarebbe stato individuato in un pozzo. La scoperta è avvenuta in un fondo agricolo situato alla periferia della città, zona via San Severo.

Sul posto, per le indagini del caso, stanno operando gli agenti del commissariato ofantino, con i colleghi della scientifica. Per il recupero della salma, ancora in corso, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Cerignola, con gli specialisti del Nucleo Saf Speleo-Alpino-Fluviale, partiti dal comando provinciale di Foggia