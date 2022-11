Giallo alle Tremiti: trovato cadavere in mare

Un corpo senza vita è stato recuperato questa mattina, nelle acque delle Isole Tremiti. A notare il cadavere, a pelo d'acqua, nei pressi di Cala Marano, sono stati alcuni isolani che hanno lanciato l'allarme alla Capitaneria di Porto di Termoli, competente per quel tratto di mare. Al momento non è chiaro se si tratti del cadavere di un uomo o una donna, tantomeno i tempi della permanenza in mare. Accertamenti in corso.