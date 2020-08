Uomo privo di vita trovato all'interno di un'auto a Manfredonia

Questo pomeriggio un uomo sulla quarantina è stato trovato morto all'interno di un'auto chiusa dall'interno. Il rinvenimento del corpo della vittima in piazza San Camillo de Lellis, a Manfredonia. Sul posto sono intervenute diverse auto dei carabinieri che hanno dovuto infrangere il vetro del finestrino per poter aprire l'auto. Indagini in corso per stabilire le cause del decesso.

