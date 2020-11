Macabro ritrovamento sul Gargano: scoperto cadavere di un uomo, potrebbe essere la persona scomparsa a San Giovanni Rotondo

Macabro ritrovamento a Monte Sant'Angelo, dove è stato recuperato un cadavere in località 'Zampitto'. Si tratta di un uomo anziano, il cui corpo è stato trasferito in obitorio per l'ispezione cadaverica e il riconoscimento da parte dei familiari.

Dalle prime informazioni raccolte, non si esclude che possa trattarsi di Leonardo Nardella, l'agricoltore scomparso da San Giovanni Rotondo lo scorso 27 ottobre. Le ricerche dell'uomo, lo ricordiamo, partirono subito dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia, come atto dovuto, per chiarire le cause del decesso (riconducibili quasi certamente a cause naturali). Solo l'esame autoptico potrà dare un nome e una identità certa al cadavere.