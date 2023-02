Pericolo cinghiali, la 'caccia selettiva' non parte e gli ungulati si riproducono: sindaci e cittadini chiedono risposte

Si prolungano i tempi per l'avvio della 'caccia selettiva' o comunque per trovare delle soluzioni al problema cinghiali. Nel frattempo, tutta la caccia è ferma e i cinghiali si riproducono. Matteo Vocale, sindaco di San Nicandro Garganico: "Il problema sta assumendo sempre più contorni esagerati"

L'emergenza cinghiali ormai è cosa risaputa. A settembre alcuni sindaci del Gargano incontrarono il Prefetto per trovare un modo per arginare il problema dei cinghiali, che avevano causato, invadendo una strada extraurbana, la morte dell'imprenditore Luigi Turco di Lesina, a San Nicandro Garganico.

In quell'ultimo incontro tutto venne rimandato a febbraio. Ieri mattina, puntuale, il tavolo permanente si è aggiornato. Tutto continua ad andare a rilento ma nel frattempo la popolazione di ungulati continua a crescere.

Inizialmente si era parlato di caccia selettiva, che consiste, una volta chiusa la caccia venatoria, nel continuare ad abbattere solo una particolare specie, in questo caso, appunto, il cinghiale.

Paradossalmente, come spiega Domenico Guerra dell'Atc (Ambiti territoriali di caccia), in Puglia la caccia venatoria si chiude il 31 gennaio, ma la Regione ha chiuso i termini per cacciare il cinghiale un mese prima, quindi il 31 dicembre.

Quindi, invece di permettere ai cacciatori di continuare ad abbattere gli ungulati, si è precluso loro di farlo un mese in anticipo rispetto alle altre razze. E' ancora più paradossale, che oggi, a caccia chiusa, è possibile continuare a sparare alla gazza ladra.

Durante il periodo di attività venatoria si erano costituiti gruppi di 'caccia braccata' ciascuno composto da circa 20 uomini, abbattendo più di mille animali. Ma, se si preclude continuamente la possibilità di cacciare questi animali, i capi abbattuti saranno in poco tempo sostituiti da altrettanti cinghiali.