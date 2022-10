Buio pesto nel parco di via Calvanese: "La sera non è fruibile dai cittadini"

È buio pesto nel parchetto di via Calvanese. Da quasi un mese le luci sono spente. “Praticamente è inagibile”, evidenzia Fabrizio Cangelli, portavoce provinciale di Europa Verde, cassa di risonanza del malumore di quanti frequentano il giardinetto “all’epoca sottratto all’incuria e al degrado”. L’affidamento al Gruppo Telesforo, nel 2016, come osserva l’avvocato dei Verdi che ha preso a cuore le sorti dell'area, era stato visto come “un’opportunità di recupero, tramite il privato, delle aree verdi”. Ma da settimane, è calato il buio. Niente pubblica illuminazione. “Sebbene sia aperto, non è possibile neanche transitare”, si legge in una delle tante segnalazioni arrivate alla redazione di FoggiaToday. “È l’unico posto dove potersi sedere all’aperto, frequentato da tanti anziani della zona”, scrive una abitante del quartiere.

La vicenda è più complicata del previsto. La gestione dell’area comunale a verde pubblico, tra via Calvanese e via Coletta, adiacente alla casa di cura ‘Villa Serena’, circa 3.500 metri quadrati, in virtù di un contratto di sponsorizzazione, è stata affidata per nove anni al Gruppo Telesforo, che si è occupato della riqualificazione e della successiva manutenzione. Il gruppo aveva strappato al degrado il parco, in totale stato di abbandono. Ha realizzato la recinzione, installato i cancelli, l’impianto di videosorveglianza e nuovi arredi, rifatto la pavimentazione e sistemato il verde. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 ma, ora come ora, dal tramonto in poi non è fruibile dai cittadini.

Da quasi due anni, però, l’ex casa di cura Villa Serena è stata locata al Policlinico di Foggia, che ha trasferito lì alcune attività ambulatoriali. Ad usufruire del giardino sono soprattutto i residenti della zona e, ora, semmai, gli utenti del Policlinico. Il Gruppo Telesforo aveva completamente rinnovato la pubblica illuminazione con le lampade a led, rimasta nelle disponibilità del Comune di Foggia che ne è proprietaria. Per un periodo, aveva corrisposto i costi dell’illuminazione. La gestione è rimasta in capo al Gruppo Telesforo, che aveva chiesto al Comune di Foggia di aprire un cancelletto, affinché i pazienti di Villa Serena potessero entrare direttamente, senza fare tutto il giro, in cambio della cura del bene. Ora che ha lasciato la struttura, dopo l'ingente investimento sostenuto a beneficio della collettività, ha chiesto a Comune e Riuniti, quantomeno, di farsi carico del costo dell’illuminazione, perché non ci sono più i suoi pazienti, e visti i costi diventati insostenibili.Si attende, dunque, un intervento di commissari e Policlinico per ripristinare la pubblica illuminazione.