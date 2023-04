Tra buche e voragini, Tratturo Castiglione è un campo minato: "Situazione pericolosa e insostenibile"

Tra buche e voragini, Tratturo Castiglione è un campo minato: "La situazione è pericolosa e insostenibile" denuncia un utente della strada, che mostra le pessime condizioni con un eloquente video. "Tratturo Castiglione, altezza Casermette, è diventata impercorribile", continua, "e vorrei che le immagini fossero diffuse il più possibile nella speranza che il Comune faccia qualcosa", spiega. Si tratta dell'ennesima segnalazione giunta in redazione per testimoniare le pessime condizioni del manto stradale in quella zona, percorsa ogni giorno da numerosi automobilisti. Solo pochi giorni fa, in quel tratto di strada, si è verificato un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di un motociclista (continua a leggere)