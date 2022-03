Strade colabrodo al Rione Martucci: "Disagi e pericoli per pedoni e automobilisti"

Strade colabrodo al Rione Martucci, a Foggia. Una situazione, già in passato denunciata sulle pagine di FoggiaToday, che sta portando i residenti all'esasperazione per i continui pericoli e disagi cui sono quotidianamente sottoposti pedoni e automobilisti. Le principali strade del quartiere alla periferia di Foggia presentano già buche e voragini, ma basta un acquazzone per aprirne di nuove. "Questo sono le condizioni in cui versano le strade di questa zona. Bisogna intervenire".