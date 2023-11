Manto stradale sempre più precario in via Achille Grandi: "Dopo i lavori si è creata una buca lunga 6 metri"

Non si arrestano le segnalazioni dei cittadini sulle condizioni delle strade in seguito ai lavori nel sottosuolo. Sono molte le vie di Foggia dove al termine dei lavori di scavo per la rete idrica o di posa della fibra ottica, non è stato correttamente ripristinato il manto stradale, ma è possibile 'ammirare' lunghissime 'lingue' di brecciolino o di materiale affine la cui tenuta è oltremodo precaria.

L'ultima segnalazione, in ordine di tempo, arriva da via Achille Grandi all'altezza dell'incrocio con via Luigi Sbano: "Si è creata una buca lunga 6 metri dove una ditta ha effettuato dei lavori. La buca si estende su quasi l'intera area dell'incrocio ed è diventata pericolosa per gli automobilisti che da via Sbano devono svoltare su via Grandi. Il rischio è maggiore in questi giorni di pioggia, quando le buche si riempiono d'acqua e sono meno visibili e difficili da evitare.