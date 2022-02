Ristoratore lucerino trovato morto nel corridoio di un albergo: fermato 19enne

Bruno Maiori, italiano 45enne originario di Lucera, poco dopo le 8 di domenica mattina, è stato trovato senza vita nel corridoio di un albergo a Mels, piccolo comune svizzero del cantone di San Gallo. Potrebbe essere stato ucciso dopo una lite, nonostante non siano state trovate le armi del delitto. La polizia intervenuta sul posto ha fermato un ragazzo di 19 anni, svizzero, che si trovava sul luogo del ritrovamento del cadavere. Maiori era andato via dalla città svevo-federiciana da parecchio tempo. Pare che alloggiasse da parecchie settimane in quell’albergo. Si occupava di food, in Svizzera aveva aperto un ristorante.

Bruno Maiori, nonostante non vivesse più da molto tempo a Lucera, era conosciutissimo. Da alcune ore su Facebook sono comparsi alcuni messaggi di cordoglio in ricordo della vittima: "Un grande amico, ironico e pieno di vita". "La vita non è giusta riposa in pace amico mio".