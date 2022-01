Un malore sul lavoro, la corsa disperata da Foggia a Bari e la morte a 27 anni: "Ora puoi tornare dalla mamma"

E' deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio lo scorso 25 novembre mentre era al lavoro in provincia di Foggia. Questa mattina i migranti della Lega Braccianti si sono recati a Bari per dare l'ultimo saluto a Oumar Fofana, 27 anni del Mali, deceduto presso l'ospedale Mater Dei del capoluogo pugliese.

Colpito da un malore, era stato trasportato immediatamente al policlinico Riuniti di Foggia e poi trasferito a Bari, dove purtroppo è deceduto. "Come promesso, Oumar potrà finalmente tornare dalla mamma e dei cari grazie anche al vostro sostegno", il commento degli amici che si sono fatti carico del rimpatrio della salma in Mali. "Ringraziamo il personale medico e sanitario, psicologico e la direzione dell'ospedale Mater Dei di Bari per le cure, l'attenzione e l’accoglienza".